Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората перешёл в «Атлетико» на правах аренды, сообщается на официальном сайте английского клуба. Испанский форвард будет выступать в составе мадридской команды до конца сезона-2019/20.

Ранее появилась информация, что мадридский «Атлетико» заплатит лондонскому «Челси» € 7,5 млн за Морату, а в арендном соглашении будет прописана опция выкупа испанского футболиста за € 40—45 млн.

Мората перешёл в лондонский «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. Сумма трансфера нападающего составила € 66 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и стал автором пяти забитых мячей. Контракт форварда с английским клубом действует до лета 2022 года.