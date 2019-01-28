«ПСЖ» сегодня планирует объявить о трансфере Паредеса

«ПСЖ» сегодня, 28 января, планирует объявить о переходе аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, французский клуб надеется уладить все вопросы по трансферу до конца дня.

Ранее сообщалось, что Паредес уже в Париже и выбрал в клубе восьмой номер. Объявить о трансфере могли в воскресенье, но спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры по некоторым пунктам, по которым уже была достигнута договорённость.

Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.

В этом сезоне 24-летний Паредес принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач.