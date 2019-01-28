«Ростов» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом»

«Ростов» объявил стартовый состав на матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Зенитом». Встреча команд состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ростов»: Абаев, Логашов, Скопинцев, Ионов, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Ингасон, Гацкан, Глебов, Зуев.



Ранее команды встречались 49 раз. Преимущество по количеству побед на стороне сине-бело-голубых – 24. В свою очередь ростовчане оказывались сильнее в 13 играх. Ещё в 12 матчах соперники не выявили победителя.



Товарищеский турнир в Катаре продлится до 29 января. Помимо «Ростова» и «Зенита» участие в нём принимают «Спартак» и «Локомотив». С полным расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Дзюба и Маркизио — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»