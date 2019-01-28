Япония обыграла Иран и вышла в финал Кубка Азии, Азмун провёл на поле 90 минут

В матче 1/2 финала Кубка Азии сборная Ирана встречалась с национальной командой Японии. Игра состоялась на стадионе «Хазза бин Зайед» в городе Аль-Айн и завершилась со счётом 3:0 в пользу сборной Японии.



На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий Юя Осако. Через 11 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота иранской команды, который успешно реализовал всё тот же Осако. В компенсированное время матча третий гол забил японский полузащитник Генки Харагути.



Нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун провёл на поле весь матч, однако не сумел отметиться результативными действиями.



Таким образом, сборная Японии вышла в финал Кубка Азии. В финале соревнования японская национальная команда сыграет с победителем пары Катар — ОАЭ.