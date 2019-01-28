Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Япония обыграла Иран и вышла в финал Кубка Азии, Азмун провёл на поле 90 минут

Япония обыграла Иран и вышла в финал Кубка Азии, Азмун провёл на поле 90 минут
Футбол / Прочие турниры

В матче 1/2 финала Кубка Азии сборная Ирана встречалась с национальной командой Японии. Игра состоялась на стадионе «Хазза бин Зайед» в городе Аль-Айн и завершилась со счётом 3:0 в пользу сборной Японии.

На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий Юя Осако. Через 11 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота иранской команды, который успешно реализовал всё тот же Осако. В компенсированное время матча третий гол забил японский полузащитник Генки Харагути.

Нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун провёл на поле весь матч, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Таким образом, сборная Японии вышла в финал Кубка Азии. В финале соревнования японская национальная команда сыграет с победителем пары Катар — ОАЭ.

Кубок Азии. 1/2 финала
28 января 2019, понедельник. 17:00 МСК
Иран
0:3
Япония
0:1 – Осако – 56, 0:2 – Осако – 67 (пен), 0:3 – Харагути – 90+1
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент