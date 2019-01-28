«Челси» отказал Хадсону-Одои в трансфере в январе

«Челси» не будет продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, лондонский клуб отказал футболисту, который ранее подал руководству официальный запрос на трансфер в мюнхенскую «Баварию».

Таким образом, форвард продолжит выступать за «аристократов» до конца нынешнего сезона. Контракт Хадсона-Одои с «Челси» действует до лета 2020 года. Клуб предлагал ему новое соглашение с зарплатой в размере € 96 тыс. в неделю, но получил отказ.

18-летний Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 61 минуту.