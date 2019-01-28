Стали известны соперники «Спартака» на сборе в Турции

Московский «Спартак» проведёт три контрольных матча на третьем сборе в турецком городе Белек, который пройдёт с 2 по 12 февраля.



5 февраля футболисты «Спартака» сыграют со словенским «Марибором». 9 февраля подопечные Олега Кононова проведут матч со словацким «Слованом». Оба клуба на данный момент являются лидерами национальных первенств своих стран. 12 февраля красно-белые встретятся со словенским клубом «Мура».



После 17 туров московский «Спартак» набрал 28 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», в активе которого 34 очка. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (33), третье — ЦСКА (30).