Глава МВД Италии: рад, что Игуаин покинул «Милан», он вёл себя недостойно

Глава Министерства внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини признался, что рад переходу нападающего Гонсало Игуаина из «Милана» в лондонский «Челси».



«Не люблю наёмников. Контракты с зарплатой 3—5 млн кажутся мне необоснованными, абсурдными. Рад, что Игуаин покинул „Милан“, он вёл себя недостойно. Надеюсь, он больше не покажется в Милане», — приводит слова Сальвини Football Italia.



Напомним, 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19. Права на Игуаина принадлежат туринскому «Ювентусу», он выступал за «Милан» также на правах аренды. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах.

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