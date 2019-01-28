Обляков: нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о целях команды, а также своих собственных в этом году.

«Безусловно, нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул. Надеюсь, мы здесь хорошо подготовимся и в каждом матче будем прикладывать максимум усилий для достижения результата. Личные цели — играть в каждом матче, забивать голы и отдавать результативные передачи», — приводит слова Облякова Bobsoccer.

Также хавбек рассказал, что, несмотря на то что родился в Ленинградской области, он полностью сконцентрирован на «армейском» клубе.

«Абсолютно неважен тот факт, что я родился под Санкт-Петербургом. Сейчас я играю за ЦСКА, мне очень нравится этот клуб – вот что имеет значение. Сосредоточен только на том, чтобы приносить пользу ЦСКА. И в матчах против «Зенита» я непременно хочу победить, буду выходить на поле еще более мотивированным.



Очень хотел сыграть против «Зенита» в матче первого круга. Жаль, не удалось из-за травмы. Но в этом сезоне впереди еще будет игра, и, надеюсь, я выйду на поле. Кстати, когда ЦСКА забивал «Зениту», я едва ли не больше всех радовался – выбегал, кричал», — добавил игрок.