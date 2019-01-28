Фабрегас: уверен, Анри будет отличным тренером

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал увольнение Тьерри Анри с поста главного тренера команды.

«Сожалеем, что так случилось с Анри. Уверен, он будет отличным тренером.

Но футбол не ждёт. Возможно, это было не лучшее время для Анри в «Монако» или ему не хватило времени, чтобы реализовать свои идеи. Это жизнь, такие вещи случаются», — приводит слова Фабрегаса Sport.es.

Также хавбек рассказал, что пока почти не говорил с новым наставником команды Леонарду Жардимом.



«Мне не нужно объяснять, что я могу дать команде. Жардим знает меня достаточно, я сказал ему, что в полном его распоряжении», — добавил испанец.

Напомним, Анри возглавил «Монако» в октябре 2018 года, сменив на посту главного тренера «Монако» Жардима. Несколько дней назад уже Жардим стал преемником Анри в клубе.