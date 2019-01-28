Гвардиола — о словах Вальверде: де Йонг — не наш игрок, всё кончено

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Барселоны» Эрнесто Вальверде о трансфере полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.



Ранее Вальверде отметил, что считает недопустимым общение с футболистом, у которого действующий контракт с другим клубом. Де Йонг ранее сказал, что общался с Гвардиолой по телефону перед трансфером.



«Не буду отвечать на это. Эрнесто — мой друг, поэтому нет никаких проблем. Де Йонг станет игроком „Барселоны“, всё уже решено. Мне нечего сказать. Всё кончено. Не наш футболист — не наше дело. Я сосредоточен на матчах „Манчестер Сити“.



Я не участвую в переговорах. Только выражаю своё мнение, и клуб делает всё, что в его силах. Знаю, что руководство „Манчестер Сити“ работало для заключения соглашения. Но иногда футболист предпочитает другой вариант, это нормально», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Вальверде объяснил, почему не пытался убедить Ф. де Йонга перейти в «Барселону»