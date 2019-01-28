Рабьо отказался перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо ответил отказом на предложение «Тоттенхэм Хотспур», сообщает L'Equipe.

По данным источника, футболист не заинтересован в переходе в лондонский клуб, который хотел приобрести его в зимнее трансферное окно. Напомним, контракт 23-летнего Рабьо с «ПСЖ» истекает летом и он отказался продлевать соглашение. «Тоттенхэм Хотспур» был готов заплатить за хавбека сумму, устраивающую «ПСЖ», и в этом случае клуб смог бы получить за игрока хоть какие-то деньги.

Интерес к Рабьо также проявляют «Бавария», «Челси» и «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что Рабьо практически договорился с «Барселоной», но попросил каталонский клуб увеличить подписной бонус. В итоге «Барселона» согласовала трансфер хавбека «Аякса» Френки де Йонга и больше не считает Рабьо приоритетным вариантом.