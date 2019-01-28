Экс-хавбек «Крыльев Советов» Молло стал игроком «Сошо»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Зенита» Йоан Молло стал игроком «Сошо», сообщается на официальном сайте французского клуба.



29-летний футболист будет выступать в составе французской команды до конца сезона-2018/19. Молло будет играть в «Сошо» под 7 номером.



Молло выступал в составе самарских «Крыльев Советов» в 2016 и 2018 году, а также защищал цвета петербургского «Зенита» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в 7 матчах за «Крылья Советов» в чемпионате России, однако не сумел отметиться результативными действиями.



«Сошо» набрал 21 очко за 22 матча во французской Лиги 2 и занимает 17-е место в турнирной таблице соревнования. Лидером турнира является «Мец», в активе которого 45 очков.

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