Ракицкий: Луческу уверил меня, что «Зенит» — команда очень высокого уровня

Украинский защитник Ярослав Ракицкий рассказал, кто посоветовал ему перейти в петербургский «Зенит» из «Шахтёра».



«С Толиком Тимощуком всё время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Уверил меня, что «Зенит» — команда очень высокого уровня, что здесь шикарные условия, стадион и всё остальное», — приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».



Анатолий Тимощук перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» в 2007 году. На данный момент бывший футболист входит в тренерский штаб Сергея Семака. Румынский специалист Мирча Луческу возглавлял донецкий «Шахтёр» с 2004 по 2016 год, после чего занял пост главного тренера в «Зените». В 2017 году Луческу покинул петербургский клуб и возглавил сборную Турции.

Ракицкий: хочу ощутить поддержку фанатов «Зенита» на поле, буду биться за них