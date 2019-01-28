Семак: абсолютно не стоит придавать значение победе в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча товарищеского турнира в Катаре с «Ростовом» (5:0).



«Абсолютно не стоит придавать значение этой победе. Тренировочная игра, возможность почувствовать игровой ритм и сыграть с хорошей командой. Результат здесь не важен. Выигрывать всегда приятно, проигрывать — нет, но в режиме, в котором мы работаем, это абсолютно нормальный процесс, когда есть и поражения, и победы, которые, наверное, имеют значение, но не главное. Изменения в защите? Иванович только начал тренироваться, у Мамманы травма, поэтому защитников для тройки нам не хватает, тем более мы говорили, что постараемся иметь в арсенале не одну схему, а дальше всё будет зависеть и от соперника, и от состояния игроков. У нас есть кадровые изменения, которые влияют на ту или иную модель», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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