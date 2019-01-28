ФИФА может наложить на «Челси» запрет на трансферы

Лондонскому «Челси» грозит запрет на трансферы из-за возможных нарушений при оформлении переходов молодых футболистов, сообщает The Guardian.

По данным источника, ФИФА изучает случаи более ста переходов в «Челси» игроков моложе 18 лет в последние годы.

По правилам ФИФА, клубы могут оформлять трансферы несовершеннолетних иностранных игроков, только если их родители эмигрировали по не связанным с футболом причинам. Другое исключение — если игрок и клуб находятся в пределах 50 километров от границы.

«Челси» опровергает информацию о трансферных нарушениях. Однако ФИФА подозревает наличие более 25 случаев нарушений.

Интерес ФИФА к трансферам «Челси» появился после перехода в «Челси» нападающего Бертрана Траоре, который сейчас уже выступает за «Лион». Траоре подписал с «Челси» профессиональный контракт в возрасте 18 лет. Но уже в 16 лет юноша сыграл за «Челси» в неофициальном матче с «Арсеналом», а это запрещено правилами ФИФА.