Семак: Ерохин, Дриусси и Маммана получили повреждения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча товарищеского турнира в Катаре с «Ростовом» (5:0) рассказал о травмированных игроках петербургской команды.



«У Ерохина травма, Дриусси получил небольшое повреждение. Надеюсь, ничего серьёзного. Также повреждение у Мамманы. Не очень серьёзное, но они не смогли участвовать в игре.



Маркизио хорошо справился с ролью „десятки“. Смотрелся неплохо. Конечно, ему сложно с одной позиции на другую переходить, но мне понравилось, как он там действует. Нам нужно смотреть, анализировать и понимать, как он играет на одной, другой, третьей позиции, чтобы попытаться найти место для каждого игрока в центре поля, где ему комфортно и где он хочет приносить пользу команде.



Мусаев — скромный парень. Его можно и нужно похвалить за отношение к тренировочной работе. На тренировках смотрится хорошо. Это показатель того, что отношение и работа всегда переносятся на игру. Он хорошо смотрится на тренировках и сегодня. Я очень рад. Специально поставили его в стартовый состав сегодня, чтобы дать возможность проявить себя. Он с честью воспользовался возможностью», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Семак: на сборах футболистам «Зенита» пришлось потерпеть