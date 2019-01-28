Терентьев: «Зенит» провёл работу над ошибками и решил действовать агрессивнее

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился впечатлениями от матча товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Ростовом» (5:0). Напомним, защитник стал автором дубля в этой игре.



«Второй мяч получился более игровой. Первый — после добивания. Удачно получилось, наверное, потому что сильно этого хотел.



Первые два матча мы сыграли не лучшим образом. В начале этой игры хорошо забил Далер. Игра перевернулась, дальше контролировали матч мы. В целом играли хорошо. Провели работу над ошибками после второго матча и решили, что нужно действовать агрессивнее. Потому и лучше получилась игра.



Первый сбор получился плодотворным. Мы позже всех вышли из отпуска, тренерский штаб предложил нам объемную беговую работу. Она не очень нравится футболистам, но она необходима. Еще есть время, команда будет готовиться.



Что касается голов в официальных матчах, пора-пора, сам этого жду. Пока не складывается», — приводит слова Терентьева пресс-служба «Зенита».

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