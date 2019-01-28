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«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии

«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. Самым интригующим матчем этой стадии станет встреча «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

1/8 финала Кубка Англии

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

«Бристоль Сити» — победитель пары «Шрусбери»/«Вулверхэмптон»

«Уимблдон» — «Миллуолл»

«Донкастер Роверс» — «Кристал Пэлас»

«Мидлсбро»/«Ньюпорт» — «Манчестер Сити»

«Суонси» — победитель пары «Барнет»/«Брентфорд»

«Портсмут» — победитель пары «Куинз Парк Рейнджерс»/«Уотфорд»

Победитель пары «Брайтон»/«Вест Бромвич» — «Дерби Каунти»

Матчи 1/8 финала пройдут с 15 по 18 февраля.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Челси». Лондонский клуб выигрывал трофей восемь раз. Чаще победителями турнира становились только «Манчестер Юнайтед» (12) и «Арсенал» (13).

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