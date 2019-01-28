«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. Самым интригующим матчем этой стадии станет встреча «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
1/8 финала Кубка Англии
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»
«Бристоль Сити» — победитель пары «Шрусбери»/«Вулверхэмптон»
«Уимблдон» — «Миллуолл»
«Донкастер Роверс» — «Кристал Пэлас»
«Мидлсбро»/«Ньюпорт» — «Манчестер Сити»
«Суонси» — победитель пары «Барнет»/«Брентфорд»
«Портсмут» — победитель пары «Куинз Парк Рейнджерс»/«Уотфорд»
Победитель пары «Брайтон»/«Вест Бромвич» — «Дерби Каунти»
Матчи 1/8 финала пройдут с 15 по 18 февраля.
Действующим обладателем Кубка Англии является «Челси». Лондонский клуб выигрывал трофей восемь раз. Чаще победителями турнира становились только «Манчестер Юнайтед» (12) и «Арсенал» (13).
Жиру: я выигрывал Кубок Англии четыре раза, мне хотелось бы сделать это снова