Семак: не сомневаюсь, что Ракицкий поможет «Зениту» стать сильнее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в петербургский клуб.



«На протяжении последнего времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике, с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл правоногий игрок. Сейчас я очень рад. Разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, опытом, игровыми качествами и характером он поможет нам, нашей команде, стать сильнее.



Вы наверняка знаете, что найти на эту позицию игрока опытного, квалифицированного очень сложно. Такой возраст позволяет центральному защитнику играть в футбол на хорошем уровне. Словом, проблем с возрастом Ярослава не вижу. Тем более у нас в составе есть и более возрастные игроки.



Думаю, Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран. Думаю, никаких проблем нет», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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