Защитник «Тракая» Осипов перешёл в «Левадию»

Центральный защитник литовского «Тракая» Евгений Осипов заключил контракт с таллинской «Левадией», сообщает пресс-служба эстонской команды. Соглашение 32-летнего российского футболиста с таллинским клубом рассчитано на один год.



Ранее Осипов выступал в составе «Тракая» в высшей лиге чемпионата Литвы. Футболист принял участие в 29 матчах литовкой команды и забил 3 гола. Также российский защитник играл за такие клубы, как «Мордовия», «Уфа», «Оренбург», тульский «Арсенал», и другие команды. В общей сложности в активе Осипова 57 матчей в Российской Премьер-Лиге.



По итогам минувшего сезона «Левадия» заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Эстонии. Чемпионом страны стал клуб «Нымме Калью».