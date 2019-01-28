Фарфан: помню перелёт в Хабаровск — страшное время

Перуанский полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан сообщил, что перелёт в Хабаровск на матч чемпионата России — 2017/18 со «СКА-Хабаровск» (2:1) пришёлся на самый тяжёлый период в его жизни в последние годы.

«Хабаровск? Это там, где мы в холод выиграли? Помню! Страшное время, ведь я летел после матчей сборной, а мы играли в Новой Зеландии. Был невероятно уставшим. В то время я налетал столько, сколько не летал за всю жизнь. Очень-очень сложно. Спасают фильмы, музыкальные подборки и максимально много сна», — сказал Фарфан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

34-летний Фарфан перешёл в «Локомотив» в январе 2017 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором трёх забитых мячей, а также одной результативной передачи.

Полное интервью с Джефферсоном Фарфаном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.