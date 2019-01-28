Заболотный: первые два матча на турнире в Катаре дались «Зениту» тяжело

Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал победу в матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Ростовом» (5:0).



«Трудно сказать насчет физики. Непонятно, каково было состояние игроков „Ростова“. Первые два матча на турнире дались нам тяжело. У нас, думаю, стали отпускать нагрузки, а у «Ростова», возможно, они возросли. Состояние сложно комментировать.



Сейчас улетаем в Санкт-Петербург. Ближайшие два выходных дня проведу дома с семьей», — приводит слова Заболотного официальный сайт «Зенита».



Товарищеский турнир в Катаре закончится 29 января. Помимо «Ростова» и петербургского «Зенита», в нём принимают участие московские команды «Спартак» и «Локомотив».

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