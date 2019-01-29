«Зенит» предложил € 13 млн за хавбека «Боки Хуниорс» Барриоса

«Зенит» хочет пополнить свои ряды колумбийским полузащитником «Боки Хуниорс» Вилмаром Барриосом. Об этом сообщает RomaNews со ссылкой на «твиттер» журналиста Николо Шира.

По данным источника, российский клуб готов заплатить за футболиста € 13 млн плюс бонусы. Конкурентом «Зенита» в борьбе за игрока является «Рома». Однако итальянский клуб готов лишь арендовать хавбека на полтора года за € 5 млн с правом выкупа за € 16 млн, которое при выполнении некоторых условий станет обязательством выкупа.

25-летний Барриос перешёл в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толимы». Сумма трансфера составила € 2,6 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах аргентинского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки.