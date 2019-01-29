Дзюба: Спаллетти тоже проиграл все сборы, а потом понеслись

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о результатах команды на сборах в Катаре.



«Насколько важно было забить гол? У всех по-разному. Я к этому очень спокойно отношусь. Как говорил Роман Павлюченко, патроны нужно беречь. Я сегодня израсходовал один, но там была потрясающая голевая передача. Главное, что мы победили. Всегда, конечно, приятно побеждать, но это же просто сбор. Ничего важного, у нас подготовка совсем к другим вещам.



Я видел, что многие негодуют из-за наших поражений в Катаре. Не надо делать преждевременные выводы. Как сборную костерили по контрольным играм… и потом как всё произошло. Давайте дождёмся официальных игр, тогда и будем говорить.



У нас любят поговорить до сих пор, но мы готовимся. Понятно, что во многих аспектах ещё нужно прибавлять, но мы постепенно набираем форму. Если бы мы сейчас вышли на пик, странно было бы. А что дальше? У нас совсем другие задачи. При Спаллетти было — он все сборы проиграл. А потом понеслись. Надеемся, что сейчас будет так же», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

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