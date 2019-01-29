«Зенит» отказался от идеи с покупкой Баделя из-за возраста футболиста

Петербургский «Зенит» продолжает поиски полузащитника на замену Леандро Паредесу, который в ближайшее время должен стать игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает Tuttomercatoweb.



Ранее сообщалось, что российский клуб может приобрести хорватского полузащитника «Лацио» Милана Баделя, в услугах которого был заинтересован ещё прошлым летом. Тогда 29-летний футболист на правах свободного агента присоединился к римской команде. Однако, по информации источника, теперь «Зенит» решил заполучить более молодого футболиста.



В нынешнем сезоне итальянской Серии А Бадель принял участие в 11 матчах (7 — в стартовом составе). Ещё одну встречу хавбек провёл в Лиге Европы.



«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах команда из Санкт-Петербурга одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Зенит» вновь интересуется Баделем