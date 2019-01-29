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«Барнет» и «Брентфорд» в результативном матче сыграли вничью в Кубке Англии

«Барнет» и «Брентфорд» в результативном матче сыграли вничью в Кубке Англии
Футбол / Англия

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Барнет» и «Брентфорд» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Барнете на стадионе «Хайв». Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли.

Счёт в концовке первого тайма открыл Олли Уоткинс, а во второй половине встречи команды выдали голевую перестрелку. Сначала Шакил Калтёрст сравнял счёт, а затем он же вывел хозяев вперёд, оформив дубль. Вскоре Ниль Мопе реализовал 11-метровый и восстановил равновесие. Через некоторое время уже гости повели в счёте благодаря голу Серхи Каноса. Окончательный счёт установил Даниэл Спаркс.

Теперь команды ждёт переигровка, которая состоится 5 февраля в Брентфорде на стадионе «Гриффин Парк». Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с «Суонси».

Кубок Англии. 1/16 финала
28 января 2019, понедельник. 22:45 МСК
Барнет
Барнет
3:3
Брентфорд
Лондон
0:1 – Уоткинс – 40, 1:1 – Калтёрст – 50, 2:1 – Калтёрст – 53, 2:2 – Мопе – 60 (пен), 2:3 – Канос – 72, 3:3 – Спаркс – 75
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