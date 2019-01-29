Гол Де Томаса принёс «Райо Вальекано» победу в матче с «Алавесом»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Райо Вальекано». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в испанском городе Витория и завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридского клуба.



Автором единственного гола во встрече стал нападающий «Райо Вальекано» Рауль Де Томас, отправивший мяч в ворота «Алавеса» на 47-й минуте. Таким образом, «Райо Вальекано» продлил беспроигрышую серию в чемпионате Испании до пяти матчей.



Мадридский «Райо Вальекано» набрал 23 очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (32) располагается на 5-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на сегодня является «Барселона», в активе которой 49 очков.