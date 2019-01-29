Звезда Болливуда извинилась перед Айуоби за расистские оскорбления

Известная актриса Болливуда и амбассадор «Арсенала» Эша Гупта оскорбила нападающего Алекса Айуоби во время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3). В своём «инстаграме» она опубликовала скриншот переписки с пользователем Varun_Gupta17, в которой обсуждалась игра нигерийца.

«Нужно решить проблемы с нашими вингерами. Я уже не могу видеть эту гориллу с лицом Ивоби на фланге. Он очень плох», – написал Varun_Gupta17. «Ахахаха. Честно говоря, я не знаю, почему он не проводит больше времени в запасе», — ответила Эша.

Впоследствии она принесла извинения.

«Было обсуждение нашего разочарования во время игры. Извините, я не понимала, что это направлено на расизм. Посмеялись над моментом, который был результатом игры, ребят. Я и сама ранее была жертвой расизма. Но это не то, чем горжусь. Это была ошибка, извините, ребята», — написала Эша в своём «твиттере».