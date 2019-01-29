Дзюба: с «Ростовом» ждал ничейного результата, думал, встану на пенальти

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Ростовом» (5:0) во встрече товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» признался, что хотел встать в ворота в серии послематчевых пенальти. Форвард в матче отметился одним голом.

«Стоят в воротах знаешь кто? Я там играю. Расстроился, ждал ничейного результата, думал, встану на послематчевые пенальти. Но команды, видимо, прознали об этом, и маятник или в ту, или в другую сторону качался», — приводит слова Дзюбы «Зенит-ТВ».

Товарищеский турнир в Катаре завершится сегодня, 29 января. Помимо «Ростова» и «Зенита» участие в нём принимают «Спартак» и «Локомотив». Они и определят между собой победителя, в их активе по две победы. Начало встречи – в 20:00 мск.