Арустамян: владелец «ПСЖ» интересовался мнением Черчесова о талантах Паредеса

Известный телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о встрече владельца «ПСЖ» с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Вы, наверное, в курсе, кто владеет «ПСЖ»? Эмир Катара, один из богатейших людей мира Тамим Бин Хамад Аль Тани. Так вот, перед сделкой в Дохе у него случился ужин с Сергеем Прядкиным и Станиславом Черчесовым, которые сейчас гостят на «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Дохе. Помимо благодарностей за победу на чемпионате мира над Саудовской Аравией (мы знаем, как Катар с ней соперничает — и не только на футбольном поле) Аль-Тани очень интересовался мнением Черчесова о талантах Паредеса. Мол, за кого я торгуюсь уже две недели и стоит ли он € 45 млн?

Видимо, эмир получил положительную оценку талантам аргентинца. Хотя мы знаем, как дипломатичен тренер сборной России в таких вопросах», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.