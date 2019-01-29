Р. Билялетдинов: Паредес не оставил в России звёздного следа, его забудут

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился мнением о грядущем трансфере полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «ПСЖ».

«Паредес — добротный футболист, но он не является незаменимым для «Зенита». Аргентинец не оставил в России звёздного следа, и его быстро забудут. Он не смог заявить о себе, как это делали в своё время Халк или Вагнер Лав. Игрока такого уровня можно найти и среди российских футболистов. Так что не стоит переоценивать значимость его потери», — цитируют Билялетдинова «Известия».

Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.

В этом сезоне 24-летний Паредес принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач.