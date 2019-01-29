«Рома» заинтересована в трансфере Виды

Защитник сборной Хорватии и турецкого «Бешикташа» Домагой Вида может продолжить карьеру в «Роме», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Он отмечает, что римляне заинтересованы в укреплении обороны.

Добавляется, что услуги хорвата также были предложены «Интеру». Интерес к защитнику проявлял и «Фулхэм», но отказался от трансфера из-за высокой цены на футболиста.

В нынешнем сезоне в активе Виды 16 матчей в турецкой Суперлиге. Ранее СМИ сообщали об интересе к Домагою со стороны «Эвертона», «Вест Хэма» и «Ливерпуля». Напомним, что из киевского «Динамо» в «Бешикташ» Вида в январе прошлого года перешёл на правах свободного агента.

Вида в прошлом году стал серебряным призёром чемпионата мира.