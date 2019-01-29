Рейнгольд: в «Спартаке» надо прививать короткий пас, длинный пас – путь в никуда

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о встрече с главным тренером московского клуба Олегом Кононовым.

«Я хотел узнать, какой футбол будет показывать «Спартак». Судя по всему, традиционный спартаковский. Знаю, что Кононов имел большую беседу с Олегом Ивановичем Романцевым. Они пришли к общему знаменателю, и это правильно. Надо прививать в «Спартаке» короткий пас, ведь это и есть прогресс футбола. Длинный пас — это путь в никуда. Борьба, борьба. Но футбол — это не борьба на ковре или татами, это игра.

Футбол у «Спартака» будет красивый. Для этого нужны исполнители. Сейчас шансы получают молодые игроки, не буду называть имена, потому что с молодыми так нельзя. Не принято хвалить молодёжь. Но уже есть эпизоды в игре, которые радуют. И есть мальчишки в «Спартаке», которые радуют. Для меня это дороже, чем многое», — цитирует Рейнгольда «Спорт уик-энд».