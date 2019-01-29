Сульшер: а не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом году?

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о целях команды в текущем сезоне.



«Топ-4 не является нашей мечтой. Мы – «Манчестер Юнайтед», всегда должны стремиться выиграть чемпионат. Не сможем сделать это в текущем сезоне, но нужно смотреть вперёд, потому что мы должны снова стать прежним «Манчестером».



Сейчас у нас остаётся выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Так что мы не можем говорить лишь о попадании в четвёрку в лиге. Нам нужно спросить себя: «А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом году?» Как я уже говорил, к каждому матчу подхожу с пониманием того, что мы можем выиграть его», — цитирует специалиста Goal.

После 23 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.