Голевая передача Кришито через полполя – в видеообзоре матча «Эмполи» — «Дженоа»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Эмполи» принимал «Дженоа». Встреча состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Дженоа» Кристиан Куаме, забивший с подачи защитника Доменико Кришито, ранее выступавшего за «Зенит». На 63-й минуте ответный гол в ворота соперника отправил защитник «Эмполи» Джованни Ди Лоренцо. Через семь минут полузащитник гостей Дарко Лазович вновь вывел «Дженоа» вперёд в счёте. Успех генуэзской команды закрепил форвард Арнальдо Антонио Санабрия, забивший третий гол в ворота «Эмполи».

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».



«Дженоа» набрал 23 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Эмполи» (17) — на 17-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на сегодня является туринский «Ювентус», в активе которого 59 очков.