Российский бизнесмен Дёмин вновь стал владельцем 100% акций «Борнмута»

Компания AFCB Enterprises Ltd, которая принадлежит российскому бизнесмену Максиму Дёмину, выкупила 25% акций клуба английской Премьер-лиги «Борнмута» у холдинга Peak 6 Investments. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Благодаря этому Дёмин вновь стал владельцем 100 процентов акций «Борнмута».

В 2011 году Дёмин стал совладельцем «Борнмута» с Эдди Митчеллом. За эти годы клуб завоевал право выступать в Премьер-лиге. В 2015 году Дёмин продал 25% акций клуба Peak 6 Investments, но остался мажоритарным акционером.

После 23 туров «Борнмут», набрав 30 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Челси». Встреча состоится 30 января.