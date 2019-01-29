«Спартак» поздравил Ловчева с юбилеем

«Спартак» поздравил бывшего футболиста команды, ныне президента международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» Евгения Ловчева с юбилеем. Сегодня ему исполняется 70 лет.

Защитник выступал за красно-белых с 1969 по 1978 год и внёс весомый вклад в историю клуба: стал чемпионом СССР в 1969 году, выиграл Кубок СССР в 1971 году, завоевал с командой серебряные медали чемпионата страны в 1974 году и бронзовые — в 1970 году. Всего за «Спартак» Ловчев провел 305 матчей и забил 36 голов. В 1972 году его признали лучшим футболистом Советского Союза.



За сборную СССР он провёл 52 матча и забил 1 мяч, участвовал в финальном турнире чемпионата мира 1970 года, а в составе олимпийской сборной СССР завоевал бронзовые медали мюнхенской Олимпиады-1972. Играл в составе сборной мира в прощальном матче Гарринчи в Рио-де-Жанейро в 1973 году.

«Спартак» поздравляет Евгения Серафимовича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, процветания красно-белого общества и побед любимой команды!" — говорится на официальном сайте столичного клуба.