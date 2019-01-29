Экс-президент Франции Саркози получил подарок от игроков «ПСЖ» на день рождения

Игроки «ПСЖ» подарили клубную футболку бывшему президенту Франции Николя Саркози на его 64-летие. Об этом политик сообщил в своём «инстаграме».

«У нас одна страсть, и теперь у нас одна и та же футболка! Спасибо Мбаппе, Тьяго Силве, Марко Верратти, Эдинсону Кавани и всем остальным за этот подарок, а также за все исключительные моменты, которые были на „Парк де Пренс“, — написал Саркози, прикрепив фотографию футболки с автографами игроков.

64-летний Саркози является давним болельщиком «ПСЖ» и часто посещает домашние матчи команды.

После 20 туров «ПСЖ», набрав 56 очков, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. Следующий матч в Лиге 1 парижане проведут на выезде с «Лионом». Встреча состоится 3 февраля.