«Локомотив» поздравил Лысова и Крыховяка с днём рождения

Московский «Локомотив» поздравил футболистов команды Михаила Лысова и Гжегожа Крыховяка с днём рождения. Сегодня игрокам исполняется 21 год и 29 лет соответственно.

«Утреннюю тренировку начинаем с поздравлений – Михаил Лысов и Гжегож Крыховяк сегодня празднуют день рождения! С днём рождения, парни!» — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» «железнодорожников».

Подопечные Юрия Сёмина готовятся к предстоящему поединку «Кубка Матч Премьер» со «Спартаком», который состоится сегодня, 29 января, в Дохе. Начало игры запланировано в 20:00 по московскому времени. Команда, которая одержит победу, станет победителем турнира.