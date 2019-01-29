Хесе близок к переходу в «Бетис»

Испанский нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес в ближайшее время может перейти в «Бетис». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, севильский клуб практически договорился о полугодовой аренде форварда. При этом в арендном соглашении не будет опции о последующем праве выкупа трансфера игрока. Хесе готов перейти в «Бетис», чтобы получать регулярную игровую практику.

25-летний Хесе перешёл в «ПСЖ» летом 2016 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче за «ПСЖ», выйдя на замену на 91-й минуте в Кубке Франции. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2021 года. В последние полтора сезона испанец на правах аренды выступал за «Лас-Пальмас» и «Сток Сити».