Врач «Бутырки» будет заниматься с Кокориным лечебной физкультурой

Врач СИЗО «Бутырка» будет заниматься с нападающим «Зенита» Александром Кокориным лечебной физкультурой для восстановления колена спортсмена после операции. Также футболист будет заниматься на велотренажёре в спортзале следственного изолятора. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.



«В связи с тем что при поступлении в следственный изолятор Кокорин не предупреждал, что у него была операция на колене, сейчас он получил полное медицинское обследование травматологом, хирургом. Соответственно, сейчас ему назначили реабилитационные процедуры. А именно — лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажёр, в спортивном зале он есть — он будет это получать. Назначено всё необходимое лечение», — цитирует Потяеву агентство городских новостей «Москва».



Она уточнила, что в настоящее время речь о болезни колена не идёт и футболисту нужны только реабилитационные процедуры. Ранее адвокат Татьяна Стукалова сообщала, что Кокорину после жалоб на боль в прооперированном ранее колене сделали рентген.

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