Форвард «Манчестер Сити» Матондо может перейти в «Шальке-04» за € 13 млн

Валлийский нападающий «Манчестер Сити» Рабби Матондо в зимнее трансферное окно может перейти в «Шальке-04». Об этом сообщает The Times.

По данным источника, немецкий клуб заплатит за футболиста € 13 млн. При этом «горожане» намерены включить в сделку пункт об обратном трансфере за € 30 млн.

18-летний Матондо является воспитанником «Кардифф Сити», а в «Манчестер Сити» перешёл в 2016 году. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч за молодёжный состав манчестерского клуба, в которых стал автором девяти голов, а также отдал шесть результативных передач. За сборную Уэльса сыграл один матч. Его контракт с английским клубом действует до лета 2020 года.

После 19 туров «Шальке-04», набрав 22 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги.