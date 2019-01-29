Гвардиола: у нас нет сомнений в уровне Компани, но он редко выходит на поле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что клуб может расстаться с бельгийским защитником Венсаном Компани.

«Это проблема, о которой мы должны поговорить с Компани. У нас нет никаких сомнений в его уровне, мы скучаем по нему, когда он не может играть. Он важен, он — наш капитан, и на поле он даёт нам больше, чем могут дать несколько центральных защитников по всему миру. Он невероятный, но реальность такова, что за последние пять лет он сыграл всего несколько игр, а этого мало», — приводит слова Гвардиолы The Sun.

При этом Гвардиола надеется, что клуб правильным образом расстанется с футболистом.

«Мне хочется думать, что клуб знает о важности сентиментальных вопросов. Мне не нравится, когда клубы говорят: «Хорошо, пока, иди».



В то же время наступает момент, когда всё кончено. Вот почему я сказал: «Это не моё решение». Я много раз говорил с Компани о его возможностях помочь команде, но это должно быть его решение — с клубом и агентом», — добавил тренер.

32-летний Компани выступает за «Манчестер Сити» с 2008 года.