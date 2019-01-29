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«Локомотив» предложил новый контракт Фернандешу

«Локомотив» предложил новый контракт Фернандешу
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что клуб сделал предложение полузащитнику Мануэлу Фернандешу продлить контракт с командой.

«Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано. Примет – будет с нами дальше. Не примет – это жизнь, он уйдёт. Либо летом, когда контракт закончится. Либо раньше», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Ранее в СМИ сообщалось, что Фернандеш может перейти в «Истанбул Башакшехир» или «Галатасарай». Хавбек выступает в составе «Локомотива» с 2014 года. Вместе с московской командой Фернандеш становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок страны. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги португалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах.

Сёмин: Фернандеш должен принять решение, мы сделали ему предложение
Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги катарского сбора и прокомментировал общую ситуацию в клубе.
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