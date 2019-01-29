«Зенит» получит за Паредеса больше денег, чем сообщали СМИ

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал трансфер аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ».



«Нами проведена одна из самых успешных сделок в истории «Зенита», хотя, как показал недавно опубликованный рейтинг, мы уже входим в топ-30 самых успешных коммерческих клубов в Европе. Паредес не только усилил «Зенит», но и сам прогрессировал, поэтому и стал возможным трансфер. Плюс ему удалось создать столь конкурентную среду, которая была так нужна российским игрокам перед домашним чемпионатом мира. Мы благодарны ему и желаем дальнейшего развития карьеры», — приводит слова Фурсенко сайт телеканала «360».

Также глава российского клуба рассказал о деталях трансфера хавбека. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за футболиста € 40 млн, а ещё € 5 млн будут выплачены в качестве бонусов.

«У нас нет практики озвучивать цифры, но могу сказать, что озвучиваемые цифры чуть занижены», — добавил президент.