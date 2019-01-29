Сёмин: есть большие шансы сохранить Крыховяка в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, есть ли шансы у его команды сохранить на следующий сезон полузащитника Гжегожа Крыховяка.



«Конечно, есть шансы его сохранить, и шансы большие», — сказал Сёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Локомотив» взял Крыховяка в аренду у «ПСЖ» на один сезон, после чего у московского клуба будет возможность выкупить контракт игрока за € 10 млн.



За свою карьеру хавбек успел поиграть за такие клубы, как «Бордо», «Реймс», «Нант» и «Севилья». В прошедшем сезоне Крыховяк играл за «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Крыховяк провёл 15 матчей (все — в основном составе) и забил один гол.

Сёмин: Фернандеш должен принять решение, мы сделали ему предложение Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги катарского сбора и прокомментировал общую ситуацию в клубе.