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Сёмин рассказал, почему «Локомотив» не пытался подписать контракт с Ерёменко

Сёмин рассказал, почему «Локомотив» не пытался подписать контракт с Ерёменко
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему его команда не пыталась подписать контракт с полузащитником Романом Ерёменко, который находился в статусе свободного агента.

«Да что ж теперь, всех разбирать, кто был свободным? Ерёменко – хороший и квалифицированный игрок. В «Ростов» он перешёл, потому что у него родственные связи с городом. Я хорошо его знаю: при мне его брали в киевское «Динамо». Но сейчас ситуация сложилась так, что он в «Ростове», — сказал Сёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Ерёменко летом прошлого года присоединился к «Спартаку», а зимой покинул московскую команду и заключил соглашение с «Ростовом». В нынешнем сезоне провёл четыре матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

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