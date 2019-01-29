Фурсенко — о Ракицком: мы играем в футбол и не проводим политических акций

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал переход в команду украинского защитника Ярослава Ракицкого, который был куплен у донецкого «Шахтёра».

«Понимаете, у нас новый амбициозный тренер, отечественный, чем мы гордимся. И мы должны ему помочь. А такие сделки, как продажа Паредеса, позволяют провести качественную трансферную кампанию. И Ракицкий — первый пример.



Мы довольны его приобретением, у него сумасшедшие физические способности. Основная философия мирового футбола — он вне политики. Мы играем в футбол, мы не проводим политических акций», — приводит слова Фурсенко сайт телеканала «360».

Напомним, что 29-летний Ракицкий подписал с санкт-петербургским клубом контракт до лета 2022 года.