«Локомотив» подписал контракт с 17-летним грузинским полузащитником

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что клуб подписал контракт с 17-летним полузащитником «Рустави» Хвичи Кварацхелии. Грузинский футболист в скором времени присоединится к столичной команде на сборах в Марбелье.

«Нет никакого смысла говорить об усилении состава, потому что через два дня трансферное окно закрывается. Всегда хочется усилиться, но надо брать либо тех, кто лучше имеющихся, либо игрока на перспективу. Кого-то молодого мы ещё возьмём. Я про грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию. Он присоединится к нам в Марбелье», — сказал Сёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Кварацхелии является воспитанником академии тбилисского «Динамо», а в марте 2018 года перешёл в «Рустави».