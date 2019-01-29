Сёмин: Эдер – игрок основного состава, он очень мотивирован

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что он доволен игрой нападающего Эдера, который продлил контракт с клубом.



«Эдер у нас остался, и я им доволен. Он создаёт давление, он хорошо выходит из резерва. Он очень мотивирован. Эдер – игрок основного состава. Почему практически не использовал Эдера и Смолова одновременно? Можно до бесконечности рассуждать, какие связки лучше. Голы определяются не количеством нападающих на поле. Мяч форвардам ещё доставить надо, а для этого – держать его под контролем. Вот вы спрашиваете меня, почему Эдер и Смолов вместе не играли. Получается, нужно кого-то убирать. Миранчука? Брата? Фарфана?» — сказал Сёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Сёмин: Фернандеш должен принять решение, мы сделали ему предложение Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги катарского сбора и прокомментировал общую ситуацию в клубе.